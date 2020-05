Centro Cultural da Guarda reabre Escola de Música

O Centro Cultural da Guarda retomou as atividades da Escola de Música na segunda-feira de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde.

Assim, professores e alunos têm que usar máscara cirúrgica, manter o distanciamento social, higienizar frequentemente as mãos e cumprir a etiqueta respiratória. A coletividade efetua ainda a limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos e areja os espaços. «O Centro Cultural da Guarda tem disponível o material necessário para o cumprimento destas normas», refere a instituição em comunicado. As aulas e atividades da Escola de Ballet, do Orfeão, do Coro Infantil, do Rancho Folclórico, do Conjunto 60 *****, do Conjunto Rosinha e do Cantar Tradição continuam suspensas até 29 de maio por implicarem «proximidade física». Nessa data será reavaliada a situação e tomada nova decisão, anuncia o Centro Cultural.