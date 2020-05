Manteigas: Vila Galé Serra da Estrela abre a 9 de junho

O hotel Vila Galé Serra da Estrela vai abrir a 9 de junho, em Manteigas. A data foi revelada pelo administrador do grupo hoteleiro, Gonçalo Rebelo de Almeida, na semana. A abertura esteve inicialmente agendada para 27 de março, mas acabou adiada devido à pandemia da Covid-19.

No mesmo dia vai também abrir portas outra nova unidade do grupo português, em Alter do Chão, e reabrem os hotéis de Vilamoura, Lagos, Albufeira e Douro. O regresso à atividade será feito com rigorosas regras de segurança e higiene, que passam pela disponibilização de equipamentos de proteção individual, pelo reforço das regras de limpeza e pelo distanciamento social nos hotéis, adiantou o responsável à rádio TSF. Além de máscaras, viseiras e luvas, o Vila Galé vai introduzir «mais frequência de limpeza» nas áreas de contacto sensíveis como «elevadores, terminais de pagamento, restaurantes e bares». Nos quartos será implementada uma «quarentena de 24 horas entre um cliente e outro para permitir melhor limpeza e arejamento» e nos bares e restaurantes haverá «mais espaço entre mesas e cadeiras», assim como «refeições organizadas por horários para garantir que não há fluxos em simultâneo», disse Gonçalo Rebelo de Almeida.

Resultante de um investimento de nove milhões de euros, esta é a primeira unidade de montanha do grupo hoteleiro e tem 91 quatros, piscinas interiores e exteriores, spa, restaurante, bar, espaços para eventos e estacionamento. O novo hotel de 4 estrelas de Manteigas fica no sopé do Vale Glaciar do Zêzere, junto ao viveiro das trutas e vai criar cerca de 40 postos de trabalho na fase inicial. Os preços rondam os 140 euros por noite em quarto duplo.