Câmara da Guarda transferiu 355 mil euros para as Juntas fazerem obras

O município da Guarda anunciou que entregou «nos últimos dias» 355 mil euros às Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito dos acordos de execução e de cooperação celebrados para este ano.

«Foram pagos os 75 por cento do valor total dos acordos de execução às 43 Juntas do concelho, no valor de 187.500 euros. Foi também feito o adiantamento às Juntas de 50 por cento do valor dos 12 acordos de cooperação celebrados para o presente ano e que ainda não tinham sido assinados, correspondendo a um valor total de 167.500 euros. Desta forma o município da Guarda garante que as obras previstas poderão avançar, apesar da situação pandémica presente», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.



Esta é uma das medidas contempladas no programa “SalvaGuarda”, criado pelo município para mitigar os impactos sociais e económicos da pandemia da Covid-19.