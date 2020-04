Traficante de droga abalroou carro da GNR antes de ser detido na Covilhã

Um homem de 46 anos foi detido em flagrante delito pela GNR da Covilhã por tráfico de droga numa ação digna de um filme, pois o suspeito abalroou o veículo onde seguiam os militares antes de ser detido.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção foi concretizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã na passada quarta-feira. «Os militares abordaram uma viatura suspeita parqueada numa zona residencial e após ter sido dada a indicação ao condutor para sair do veículo, este desobedeceu e encetou a fuga abalroando o veículo onde seguiam os militares», refere a GNR em comunicado.

Contudo, a «pronta atuação» dos militares travou fuga do suspeito, que acabou detido na posse de cinco doses de cocaína «dissimuladas no interior de uma bolsa». Diligências posteriores, que culminaram numa busca domiciliária e em veículo, permitiram apreender 2.778 euros em numerário, 240 doses de cocaína, avaliadas em mais 16 mil euros, três telemóveis, dois cofres e um veículo. Os militares do NIC confiscaram ainda uma balança digital de precisão, um tablet, uma câmara de vigilância e diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

Presente ao Tribunal Judicial da Covilhã, o indivíduo ficou em prisão preventiva. A ação contou com o reforço dos postos do Tortosendo, Covilhã e Unhais da Serra e de um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.