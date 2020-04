Uma mulher de 37 anos morreu esta segunda-feira no despiste do veículo que conduzia junto ao nó da A25, em Fornos de Algodres. O acidente ocorreu no sentido Viseu-Guarda.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11h41, tendo sido mobilizados para o local nove operacionais dos bombeiros da corporação local, apoiados por cinco viaturas.