Câmara da Guarda mantém «horário normal» de abertura de hipermercados

A Câmara da Guarda vai manter inalterado o horário de funcionamento dos hipermercados da cidade no próximo fim de semana. «Não havendo pedidos específicos serão mantidos os horários normais de abertura e encerramento destes espaços comerciais, que são das 9 às 22 horas», disse o presidente da autarquia a O INTERIOR.

Carlos Chaves Monteiro acrescentou que, até esta quinta-feira, apenas o grupo Auchan tinha solicitado a alteração do seu horário de funcionamento: «Foi-nos pedida autorização para abrir às 9 horas, em vez das 10 horas, uma vez que este hipermercado situa-se num centro comercial que vai ter de fechar às 13 horas, e a Câmara acedeu. Até agora foi o único requerimento formal que nos chegou», referiu o autarca guardense.

O edil adiantou que o município estará disponível para permitir alterações «em conformidade com os interesses dos hipermercados, mas fá-lo-á dentro dos horários em vigor, que é das 9 às 22 horas».

Recorde-se que o Pingo Doce decidiu antecipar a abertura da «maioria das suas lojas» para as 6h30 nos dois próximos fins de semana, com encerramento às 22 horas, «dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã», justificou o grupo Jerónimo Martins em comunicado.