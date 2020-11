Misericórdia da Covilhã vai ter um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes

O projeto para a criação de um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), sugerido pela Santa Casa da Misericórdia da Covilhã, foi aprovado e irá contar com o patrocínio do Fundo Asilo, Migração e Integração e do Ministério da Administração Interna, anunciou a instituição.

O espaço tem como missão estabelecer respostas locais para ajudar na integração e acolhimento das famílias migrantes existente no concelho, nomeadamente em áreas como «regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação», segundo a nota enviada à imprensa.

O Centro de Apoio a Migrantes da Covilhã que integra a Rede Nacional CLAIM funcionará no Campus Misericórdia (no alto de Santa Cruz). A data da sua inauguração será agendada em breve «considerando a situação pandémica extremamente difícil que o país atravessa», adianta a Misericórdia.