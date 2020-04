Bombeiros e polícias homenageiam profissionais do Hospital da Guarda na sexta-feira

As forças de segurança e os bombeiros vão homenagear, na sexta-feira, todos os profissionais de saúde e, em particular, aqueles que têm estado na “linha da frente” do combate à Covid-19.

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, é um dos hospitais para está prevista esta iniciativa simbólica que juntará viaturas e elementos da PSP, GNR, SEF e bombeiros. A homenagem, que terá início pelas 15h30, vai também decorrer nas unidades hospitalares de saúde de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Faro, bem como nas regiões autónomas da Madeira e Açores.

Segundo os promotores, está previsto que os hospitais envolvidos recebam a visita de uma coluna de viaturas de todas as forças que se associaram à iniciativa. Depois da entrega de uma placa que homenageia todos os médicos, enfermeiros, auxiliares e demais pessoal de apoio hospitalar, será tocado e cantado o Hino Nacional. A ideia partiu da PSP, que lançou o desafio a todas as outras forças de segurança durante uma das frequentes reuniões de coordenação.