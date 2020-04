BE pede apoios para associações protetoras dos animais

O grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) da Guarda sugere à Câmara que apoie as associações que acolhem animais abandonados por estar preocupada com o seu abandono durante a pandemia da Covid-19.

Segundo o BE, o isolamento e distanciamento social «conduziram à redução drástica de donativos de rações, areia e medicamentos às associações de apoio aos animais de rua».

Entre outras medidas, Marco Loureiro defende que a autarquia possa inclusivamente dar um «apoio financeiro direto» para garantir as necessidades de alimentação e cuidados destes animais. O BE pede também que o município «assegure, em articulação com as Juntas de Freguesia, o apoio necessário a pessoas em situação de confinamento que estejam impossibilitadas de garantir o bem-estar dos seus animais, seja para alimentação, cuidados veterinários ou passeios higiénicos, mobilizando uma rede de apoio para a realização destas tarefas por pessoas que não se encontrem em grupos vulneráveis».