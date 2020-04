Smartfarmer apoia escoamento de produtos da Beira Interior

A crise provocada pela Covid-19 fez ressurgir o projeto SmartFarmer Beira Interior para apoiar a comercialização de produtos locais. A iniciativa da Organização Não Governamental (ONG) Oikos tem como parceiros na região a ADES – Associação Empresarial do Sabugal e a APPIM – Associação de Agricultores para a Produção Integrada de Frutos de Montanha, sediada na Guarda.

Para os promotores, o projeto «cada vez faz mais sentido» e reapareceu num formato «muito mais apelativo e com funcionalidades mais simples, tendo como objetivo principal apoiar agricultores e produtores locais no escoamento dos seus produtos, o que trará, com certeza, vantagens para os produtores e consumidores locais». O SmartFarmer Beira Interior está acessível em https://mercachefe.pt/pt/smartfarmer/ e o objetivo é «aproximar produtores e consumidores» através do comércio eletrónico, promovendo o consumo local das famílias e dos consumidores coletivos, nomeadamente IPSS, Misericórdias e Câmaras Municipais, disponibilizando um novo canal de escoamento aos agricultores. A MercaChefe.pt encarrega-se, «dentro dos “stocks” disponíveis, de recolher diretamente os produtos junto dos respetivos produtores e entregar em casa dos clientes num prazo de 48 horas», acrescentam.

«Queremos disponibilizar soluções digitais de apoio à comercialização ao maior número de produtores possível para que, com o apoio do SmartFarmer e da nossa rede de parceiros, estes se possam registar e vender a sua produção online através de novos canais de escoamento», afirma João Fernandes, presidente do conselho diretivo da Oikos e cofundador do SmartFarmer. O projeto conta com uma rede de parceiros a nível nacional e o apoio do programa de Parcerias para o Impacto do “Portugal Inovação Social”, com financiamento do POISE e da Fundação Calouste Gulbenkian.