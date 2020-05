Autarquia da Guarda promove campanha para atrair turistas

«Após um longo período pandémico de distanciamento social e isolamento, devido ao perigo de contágio por COVID19, é chegada a hora de apelar a que todos voltem, aos poucos, a desfrutar do nosso concelho». Este é o mote da nova campanha do município da Guarda, que foi ontem anunciada através de comunicado.

O objetivo da ação é captar a atenção de turistas para natureza e tranquilidade do concelho, estimulando simultaneamente a «recuperação da economia local, promovendo todo o território: da cidade às aldeias, dos monumentos à gastronomia, do património cultural ao paisagístico, do artesanato ao legado histórico».

Segundo fonte da autarquia a campanha incluirá imagens de todo concelho e será divulgada pelas «redes sociais e jornais locais».