Dois caminheiros resgatados pela GNR na Serra da Estrela

A GNR anunciou que resgatou dois homens que estavam perdidos no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), numa ação que decorreu na passada quinta-feira e mobilizou os militares dos postos do Tortosendo e Paul, no concelho da Covilhã.

De acordo com o Comando Territorial de Castelo Branco, os dois homens, de 22 e 23 anos, estavam a realizar um trilho, que iniciaram em Unhais da Serra, e «desorientaram-se após três horas de caminhada, junto à localidade de Peso, tendo solicitado socorro via 112». Dado o alerta, duas patrulhas em viaturas todo-o-terreno foram mobilizadas para uma ação «urgente de busca e resgate, porque as vítimas encontravam-se sem água e as condições atmosféricas eram adversas, com temperaturas muito altas», refere a GNR em comunicado divulgado esta terça-feira.

Localizados através das coordenadas GPS, os caminheiros foram resgatados 30 minutos após o alerta e apresentavam «sinais de fadiga e desidratação, tendo sido auxiliados e transportados, não necessitando de assistência médica». A ação contou com o reforço do posto da Covilhã e da Equipa de Proteção Florestal da Covilhã.