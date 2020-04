Autarcas da Cova da Beira pedem apoios para luta contra a Covid-19

Os autarcas da Covilhã, Fundão e Belmonte reclamam medidas de apoio para ajudar a fazer face à pandemia da Covid-19, que já obrigou este municípios a um investimento global de um milhão de euros.

«Deixo o apelo para que as medidas de apoio aos municípios também venham. O valor referido diz respeito a um investimento direto que fizemos. Por isso, a ilegibilidade de determinadas ações e investimentos que fizemos neste contexto é essencial», considerou Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão. O edil falava durante a sessão que marcou a entrada em funcionamento do centro de testes “drive-through” no Complexo Desportivo da Covilhã, num investimento das três autarquias. Na cerimónia também marcaram presença os presidentes das Câmaras da Covilhã e de Belmonte, Vítor Pereira e António Dias Rocha, respetivamente.