Detido por posse de arma proibida em Pinhel

A GNR deteve um homem de 56 anos, no concelho de Pinhel, por posse de arma proibida.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi detido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Pinhel na passada sexta-feira no âmbito de uma denúncia relacionada com a posse de uma arma proibida. A acção envolveu uma busca domiciliária, durante a qual foi apreendida uma pistola alterada de calibre 6,35mm e respetivo carregador, bem como 58 munições.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Trancoso.