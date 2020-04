Alunos da UBI criam plataforma online que indica quais os estabelecimentos abertos na região

Igor Matias e Paulo Silva, estudantes de Mestrado e Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade da Beira Interior (respetivamente) desenvolveram uma plataforma online onde é possível saber quais os estabelecimentos comerciais de bens essenciais que se encontram em funcionamento.

A plataforma, denominada “Covid-19 na Beira Interior” permite, através de um mapa interativo e sinalizado, «consultar os estabelecimentos abertos em toda a região ou num raio de distância de um certo ponto (podendo recorrer à geolocalização do visitante)», segundo informação divulgada pela UBI . É ainda possível realizar pesquisas de estabelecimentos específicos diretamente no mapa.

A informação é relativa a alimentação, saúde e serviços, e possui também indicações complementares como horários de funcionamento e a possibilidade de vendas para take-away, no caso do setor da restauração.

A plataforma está em constante atualização, e permite aos estabelecimentos submeter informação através do preenchimento de um formulário.

O site, desenvolvido em parceria com a STAR Junior Enterprise, foi lançado no dia 24 de março, e abrangia incialmente os concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte. No entanto, «após menos de 48 horas já tínhamos tido mais de 7.000 acessos, de mais de 1,5 mil visitantes únicos (visitaram mais que uma vez a página), e daí que passámos a abranger a Beira Interior inteira (distritos de Castelo Branco, Guarda e parte de Coimbra, Viseu e Santarém)»,explicam os promotores que relatam «mais de duas centenas de estabelecimentos» listados.