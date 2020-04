Fornos de Algodres: Município e escola fabricam viseiras de proteção em impressora 3D

A Câmara de Fornos de Algodres e o Agrupamento de Escolas associaram-se para produzir viseiras de proteção para profissionais de saúde no âmbito do apelo do grupo “DieVibrissaes”, da Guarda.

O objetivo é produzir aquele equipamento em impressoras 3D, tendo o modelo fabricado em Fornos de Algodres sido aprovado por elementos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA) e da Comissão Covid do Hospital Sousa Martins, na Guarda. Os promotores adiantam, em comunicado, que já entregaram «cerca de três dezenas de viseiras» ao Hospital Sousa Martins. A impressora 3D utilizada é um dos recursos da Sala Sensorial do Agrupamento de Escolas, que foi inaugurada em maio do ano passado.