AAUBI promove o evento START in UBI 2020

Foto: AAUBI/StartInUBI

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) promove mais uma edição do START in UBI, entre os dias 6 e 9 de novembro. Esta feira de emprego tem como objetivo a aproximação dos estudantes com o mundo do trabalho, possibilitando assim «ter uma melhor e mais realista perceção de como funciona o mercado profissional», segundo nota enviada às redações.

A iniciativa, que já conta com três anos de existência, será este ano num «formato totalmente online» devido à atual situação de pandemia. Uma das atividades previstas é uma Sessão de Fotografia Profissional, que passará por todas as faculdades da universidade e que a AAUBI realça que «será gratuita e oferta para todos os estudantes da universidade que estiverem interessados».

Para quem pretender participar na ação – realizada em parceria com a UBI e a UBI Executive – pode fazê-lo no site oficial da iniciativa, onde também é possível consultar o programa e conteúdos previstos para o evento.