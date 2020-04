A homenagem de polícias e bombeiros aos profissionais da ULS da Guarda

As forças de segurança e os bombeiros da Guarda prestaram homenagem aos profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda esta sexta-feira, em frente ao novo bloco hospitalar.

A iniciativa foi promovida pela PSP, mas contou com o envolvimento de elementos da GNR, SEF e dos Bombeiros Voluntários da cidade que com este gesto quiseram «agradecer e homenagear o esforço e resiliência de quem tem estado, ininterruptamente, na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19».