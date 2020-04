Governo compra 15 milhões de euros de publicidade institucional nos media nacionais e regionais

O Governo anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o apoio destinado aos órgãos de comunicação social no contexto da pandemia da Covid-19.

A primeira medida é a antecipação de compra de publicidade institucional, no valor de 15 milhões de euros, sendo que 25 por cento dessa verba vai ser alocada aos media regionais e locais. A intenção é apoiar os órgãos de comunicação social e aproveitar para comunicar aos cidadãos informação relacionada com a saúde pública, a educação e com outras áreas importantes para a retoma da atividade pública, disse a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A metodologia para a distribuição do apoio será trabalhada durante a próxima semana e só depois o apoio chegara aos diferentes meios. «É um valor que será o triplo do previsto no orçamento de 2020» para a publicidade institucional, sublinhou a governante, que acrescentou que 75 por cento desse montante será para a componente informação dos grupos de comunicação nacionais.

A Lusa e a RTP foram excluídas deste medida por já receberem apoios do Estado. O investimento publicitário «pode ser utilizado este ano e ao longo de 2021» e «poderá vir a ser atualizado caso seja necessário», garantiu a ministra.