85 pessoas doaram sangue esta segunda-feira, na Guarda

Durante a recolha de sangue desta segunda-feira, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), 85 dos 96 dadores inscritos efetuaram a dádiva de sangue.

A ULS da Guarda e o IPG juntamente com a equipa multidisciplinar do Instituto Português do Sangue e Transplantação apelam a que mais pessoas doem sangue e destacam a «importância social desta ação solidária».

A próxima recolha está agendada para o dia 22 de fevereiro, das 10h às 19h com intervalo para almoço entre as 13h e as 14h 30min.