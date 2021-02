Segundo os dados divulgados, esta terça-feira, o país registou 2.583 novas infeções, nas últimas 24 horas.

De acordo com os números divulgados pela DGS recuperam 15.157 infetados com o novo coronavírus estando ativos 127.867, menos 12.777 do que ontem.

Foram contabilizadas mais 203 mortes dando um total de 14 557 óbitos desde o inico da pandemia, em Portugal.

O número de pessoas internadas diminuiu: menos 274 em enfermarias covid e menos 15 em Unidades de Cuidados Intensivos.