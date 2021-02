Parlamento Europeu levanta imunidade parlamentar de Álvaro Amaro

O Parlamento Europeu votou a favor do levantamento da imunidade parlamentar de Álvaro Amaro, eurodeputado do PSD, no âmbito de um processo penal que lhe foi instaurado no Tribunal da Comarca da Guarda, foi anunciado esta terça-feira.

O processo em causa diz respeito a suspeitas de benefício da Câmara da Guarda à companhia de teatro Aquilo, em 2014, altura em que Álvaro Amaro era presidente da autarquia, tendo o pedido de levantamento da imunidade parlamentar sido apresentado em outubro de 2019 pelo tribunal guardense. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.