PSP da Guarda celebra 136 anos esta quinta-feira

O hastear da bandeira na manhã desta quinta-feira deu início às comemorações do 136º aniversário do Comando Distrital da PSP da Guarda.

Para as 11h30 está marcada uma cerimónia no salão nobre do antigo Governo Civil, este ano «exclusivamente interna» devido à pandemia da Covid-19, durante a qual será dada posse ao novo comandante da PSP, o superintendente Carlos Silva, e serão entregues condecorações e louvores aos agentes e oficiais do Comando.

A 22 de outubro de 1884 foi constituído o primeiro Corpo de Polícia Civil na Guarda, comandado pelo comissário Pignatelly e com um efetivo de 15 polícias, que tinham servido em unidades do Exército. Sob a divisa “Pro Bono Publico”, este Comando tem a seu cargo a segurança de 30 mil habitantes, residentes numa área de 34 quilómetros quadrados nas cidades da Guarda e Gouveia.

O Comando Distrital da Guarda dispõe das Esquadras de competência genérica e das Esquadras de Trânsito, Investigação Criminal e Intervenção e Fiscalização Policial.