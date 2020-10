63 pessoas doaram sangue esta segunda-feira na Guarda

A última ação de recolha de sangue, que decorreu esta segunda-feira na Guarda, teve a participação de 63 dadores, segundo a Unidade Local de Saúde.

Esta afluência traduziu-se num total de 47 colheitas de sangue, numa ação realizada nas instalações da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. A recolha esteve a cargo da equipa multidisciplinar do Instituto Português do Sangue e Transplantação de Coimbra, que irá realizar nova recolha, no mesmo local, no próximo dia 2 de novembro entre as 10 e as 19 horas (com intervalo para almoço entre 13 horas e as 14h30m).