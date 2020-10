Filme “O que Arde” vence Cine Eco

O filme “O que Arde”, de Olivier Laxe, foi o grande vencedor da edição deste ano do Cine Eco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que terminou no sábado, em Seia.

A película integrava a Competição Internacional de Longas-Metragens e conquistou o Grande Prémio Ambiente. Na mesma categoria, o documentário “El Tren de Los Pies Ligeros”, de Miguel Coelho, venceu o Prémio Antropologia Ambiental, enquanto a brasileira Oriane Descout obteve uma menção honrosa com “Castelo de Terra”. A animação “Entre Baldosas”, do argentino Nicolas Conte, venceu o Prémio Curta Metragem Internacional e “O Peculiar Crime do Sr. Jacinto”, do português Bruno Caetano, arrecadou o Prémio Educação Ambiental. Vera Moutinho (Prémio Televisão), Nuno Tavares (Prémio Camacho Costa), Patrícia Pedrosa (Prémio Curta-Metragem em Língua Portuguesa), Tiago Cerveira (Prémio Panorama Regional) e a dupla Henry M. Mix e Boas Schwarz (Prémio Valor da Água) foram outros dos vencedores do 26 Cine Eco, que regressa em outubro de 2021.