Mulher de 38 anos morre em despiste de motociclo em Figueira de Castelo Rodrigo

Uma mulher de 38 anos morreu este domingo na sequência do despiste de um motociclo na estrada municipal 604-1, a estrada que liga Figueira de Castelo Rodrigo a Mata de Lobos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o acidente foi dado, via 112, pelas 15h40.

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar as causas do acidente. No local estiveram sete elementos e três viaturas dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital da Guarda, «que confirmou o óbito no local» e a GNR, acrescentou o CDOS da Guarda.