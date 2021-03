Creches e escolas do 1º ciclo devem reabrir a 15 de março, antecipa Marques Mendes

As creches e as escolas do 1º ciclo deverão reabrir já no próximo dia 15 de março. Essa será a primeira etapa do plano de desconfinamento que o Governo irá anunciar na quinta-feira, avançou Luís Marques Mendes este domingo no seu habitual espaço de comentário na SIC.

«Vamos começar a desconfinar mesmo no dia 15, um desconfinamento pequeno, suave e limitado. Em princípio, há consenso para as creches, pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico», afirmou Marques Mendes. Segundo o ex-líder do PSD, o Executivo está também a avaliar a reabertura dos cabeleireiros, barbeiros e pequeno comércio na primeira fase, sendo quase certo que as restantes atividades económicas e as escolas a partir do 2º ciclo só arranquem depois de 5 de abril.

O Governo deverá dar, contudo, «sinais indicativos» de quando os restantes sectores poderão abrir no futuro, sendo que as medidas serão reavaliadas quinzenalmente, em linha com a renovação do Estado de Emergência. À semelhança do ano passado, a Páscoa será marcada também pela proibição de circulação entre concelhos «de forma a evitar ajuntamentos», adiantou o comentador. Esta segunda-feira realiza-se a reunião quinzenal do Infarmed, onde serão apresentados dois planos: um para confinamentos futuros e outro para o desconfinamento.