PS exige demissão de Pedro Machado da Turismo do Centro após candidatura pelo PSD na Figueira da Foz

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram este domingo a «demissão imediata» de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal e a convocação de eleições para aquela entidade.

Esta posição conjunta surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz pelo PSD.

Para aquelas federações socialistas, o responsável «deixou de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a confiança que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos benefícios que o cargo lhe confere».

“Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no site oficial da Turismo do Centro uma notícia fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de clara incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na entidade regional de turismo», defendem as estruturas distritais socialistas da região Centro.

O PS argumenta que a entidade regional Turismo Centro de Portugal «tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção».