Reabilitação do Parque Municipal da Trincheira avança para a segunda fase

A Câmara de Pinhel aprovou, na reunião do executivo da passada quinta-feira, o projeto para a segunda fase da reabilitação do Parque Municipal da Trincheira.

A empreitada, que rondará os 300 mil euros, pretende dar «continuidade ao objetivo de dotar todo o parque de melhores acessibilidades, efetuando-se a ligação principal ao denominado Portão Norte», adianta a autarquia em nota enviada a O INTERIOR. A primeira fase da requalificação foi inaugurada a 25 de agosto de 2020 e com esta intervenção pretende-se tornar a Trincheira num «equipamento para todos e para cada um, mas queremos sobretudo que seja um espaço onde as famílias se sintam bem e onde possam divertir-se juntas», declara o autarca Rui Ventura.

Para além da aprovação do projeto e do lançamento do concurso público para a reabilitação da Trincheira, o executivo também aprovou o projeto para a construção de um parque de caravanismo na cidade e abriu o respetivo concurso público. Para Rui Ventura, «este é um equipamento que faz falta a Pinhel, tendo em conta o aumento da procura por parte de visitantes e turistas, havendo também necessidade de responder às necessidades dos caravanistas». A empreitada rondará os 237 mil euros e ocupará uma área total de cerca de 10 mil metros quadrados, num terreno contiguo à piscina municipal coberta.