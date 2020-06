Gouveia: Centro de recolha de animais oficializado

A Câmara de Gouveia já aprovou o protocolo a celebrar com o município vizinho de Celorico da Beira para a construção de um centro intermunicipal de recolha de animais errantes (cães e gatos) para servir os dois concelhos.

Com este projeto, as duas autarquias esperam controlar os problemas de saúde e segurança públicas associados à proliferação de animais errantes, além de cumprir as obrigações dos municípios em matéria de captura, alojamento, esterilização e promoção da adoção de animais de companhia. Desde a entrada em vigor da Lei nº 27/2016, de 23 de agosto, que estabelece a proibição do abate como forma de controlo da população de animais errantes, o número de cães e gatos de Gouveia transferidos para o Centro de Recolha de Seia e para o Canil Municipal da Guarda «tem vindo a crescer, sendo por isso necessário criar uma estrutura que assegure ao município a possibilidade de continuar a prestar esse serviço público». A solução vai resultar da «partilha de recursos físicos, financeiros e humanos» entre as autarquias de Gouveia e Celorico da Beira, que «não possuem respostas municipais próprias para estas necessidades». Para tal, será apresentada uma candidatura intermunicipal para financiar a obra.