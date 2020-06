Ex-aluno da UBI vence Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce

António Pedro Martins, mestre pela Universidade da Beira Interior (UBI), venceu a 7ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce com a obra “Leituras e Papas de Aveia”.

Natural de Coimbra, o autor obteve o grau de Mestre em Ensino das Artes Visuais pela UBI em 2011 e conta no currículo com uma passagem pelo ensino, na área de Educação Visual, tendo iniciado, há alguns anos, um percurso artístico como escultor. O livro vencedor daquele que é considerado um dos maiores galardões de literatura infantil do país inspira-se na sua recente experiência da paternidade. A história centra-se na «importância de ler e aprender com o que os livros têm para ensinar», explicou António Pedro Martins ao site do concurso. Entre os elementos do júri estavam reconhecidos profissionais que se dedicam à escrita, pediatria, jornalismo e ilustração. Além do prémio monetário, o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce contempla a edição em livro da história vencedora, estando prevista para novembro a publicação de “Leituras e Papas de Aveia”.