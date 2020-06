Gouveia: Trial das Nações cancelado

A 37ª edição do Trial das Nações, que iria decorrer em Gouveia a 12 e 13 de setembro, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

A organização, a cargo do clube Talentos Objetivos, da Federação Internacional de Motociclismo, Federação de Motociclismo de Portugal e da autarquia serrana, diz não estarem reunidas «as condições sociais, económicas e culturais» para a realização da prova. A sua concretização constituiria «um risco inadequado, uma vez que é um evento que implica que se reúnam um número elevado de elementos, nomeadamente equipas e pilotos, provenientes de diversos países», justificam os promotores. Esta seria a segunda vez que Portugal iria acolher o Trial das Nações, competição disputada por seleções e que conta habitualmente com os melhores pilotos do mundo de trial.