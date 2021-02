Direção da Mutualista Covilhanense vacinada contra a Covid-19

Os membros da direção e o presidente da mesa da Assembleia-Geral da Mutualista Covilhanense receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na passada terça-feira.

A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, numa nota publicada no seu site, justificou que a primeira dose da vacina foi administrada «a utentes da estrutura residencial e dos seus trabalhadores», e adiantou que «115 pessoas foram vacinadas».

A segunda dose foi disponibilizada no dia 9. Também João Morgado, presidente da Assembleia-Geral, reagiu, dizendo que «o que justificou a vacina não foi o cargo em si, mas sim o trabalho voluntário e permanente» na instituição. «A Mutualista enviou para a Segurança Social uma lista que incluía funcionários, colaboradores e dirigentes ativos que frequentam as instalações da associação. A vacinação não me foi colocada como opção, mas sim como uma obrigatoriedade na defesa dos idosos da instituição», afirmou o dirigente.