644 bombeiros do distrito da Guarda vão ser vacinados contra a Covid-19

A vacinação dos bombeiros portugueses arrancou esta quinta-feira e no distrito da Guarda estão sinalizados 644 voluntários das diferentes corporações. Em Castelo Branco serão vacinados 500 “soldados da paz”.

Ao todo serão vacinados 15 mil elementos, entre voluntários, sapadores e municipais, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI). Os locais de vacinação situam-se nos vários concelhos de cada um dos 18 distritos do continente, de acordo com a distribuição geográfica dos 15 mil bombeiros.

Segundo o MAI, os bombeiros, dada a dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam, desempenham «uma função essencial do Estado e por isso vão ser vacinados ao longo das próximas duas semanas», tendo a ordem de vacinação sido definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).