111 mortos e mais 9.478 novos casos de Covid-19 em Portugal

Morreram 111 pessoas nas últimas 24 horas com Covid-19 (menos 7 do que no dia anterior) e registaram-se 9.478 novos casos de infeção (menos 698), de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Este é o segundo dia com mais mortes e o quarto pior em termos de novos casos – os três primeiros foram alcançados nos três dias anteriores.

Nas últimas 24 horas recuperaram 5.899 doentes, o que eleva para 366.080 o número total de recuperados em Portugal desde o início da pandemia.

Segundo a DGS, atualmente há 102.406 casos ativos (mais 3.468 do que no dia anterior) e 113.526 contactos em vigilância, bem como 540 doentes internados em cuidados intensivos (mais quatro que na sexta-feira) e 3.555 em enfermaria (mais 104).