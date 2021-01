Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, vem à Guarda na segunda-feira para visitar a Unidade Local de Saúde (ULS).

A governante começa o dia (10 horas) no Centro de Saúde de Seia e pelas 11h15 é aguardada no Hospital Sousa Martins, onde vai reunir com a administração da ULS e visitar as instalações da unidade hospitalar.