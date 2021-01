CIMBSE quer comboio rápido entre a Guarda e Castelo Branco

A Assembleia da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) aprovou, por unanimidade, três moções sobre transportes e portagens, onde propõe a criação de um novo comboio Intercidades e a reposição do Sud-Expresso.

Na sessão do passado dia 29 de dezembro, o deputado Hélio Fazendeiro (Covilhã) apresentou uma moção que defende que a reabertura da Linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda deve ser aproveitada para criar «um serviço regional rápido e confortável nas deslocações no eixo Guarda-Covilhã-Fundão-Castelo Branco» e a introdução de «ligações diretas» com o norte litoral do país». Sugere ainda que a CP introduza um novo serviço Intercidades que ligue a Covilhã, Guarda, Aveiro, Porto e Braga e estude a extensão do Intercidades Lisboa-Covilhã para Salamanca, assegurando as ligações a Madrid. A moção reclama também a «reposição urgente» do serviço internacional Sud-Expresso, que foi suspenso pela CP com a crise causada pela pandemia de Covid-19.

Hélio Fazendeiro também viu aprovada outra moção que propõe ao Governo a criação de um programa que permita um serviço de transporte público de passageiros para os territórios de baixa densidade, como é o caso da CIMBSE. Já Albino Bárbara (Celorico da Beira) apresentou uma moção que sugere ao Governo uma «nova redução de 50 por cento» das portagens nas antigas SCUT da A23, A24 e A25 a inscrever no Orçamento de Estado de 2022 para que, «faseadamente, as portagens estejam extintas» em 2023. O mesmo deputado propôs um minuto de silêncio em memória do ensaísta Eduardo Lourenço, falecido a 1 de dezembro, aos 97 anos. Nesta sessão, a Assembleia Intermunicipal aprovou, por maioria, o orçamento para 2021 da CIMBSE, no valor de 6,9 milhões. «É um orçamento de continuidade na execução de eixos principais da Comunidade Intermunicipal, nomeadamente as prioridades vertidas no Pacto da CIMBSE e tendo em conta competências que foi assumindo, nomeadamente no turismo e na promoção do território», justificou Luís Tadeu, presidente da CIMBSE.

O também autarca de Gouveia acrescentou que a Comunidade Intermunicipal vai promover «o programa de apoio aos empresários e às empresas, apelando à vontade de se candidatarem a esse programa, numa altura tão complicada como aquela que estamos a ultrapassar em resultado da pandemia». A Assembleia Intermunicipal também elegeu, por maioria, com 27 votos a favor, dois contra e um branco, António Miraldes para o cargo de segundo secretário executivo da CIMBSE. Organismo que vai entregar 15 viaturas elétricas às unidades de saúde da sua área de abrangência, num investimento da ordem dos 609 mil euros. O procedimento de aquisição dos veículos está a ser concluído, no âmbito de uma candidatura a fundos europeus que financia a sua compra em 85 por cento, e os mesmos deverão ser entregues durante este mês.