Uma mulher de 76 anos, utente do lar de Pínzio (Pinhel), faleceu na noite de terça-feira no Hospital Sousa Martins, na Guarda, em consequência da infeção com Covid-19. Trata-se do primeiro óbito registado no concelho de Pinhel devido ao coronavírus e o oitavo no distrito da Guarda.