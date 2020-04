Comerciante de Aguiar da Beira é o primeiro detido por desobediência no distrito da Guarda no âmbito do estado de emergência

Um homem de 52 anos foi detido pela GNR esta quinta-feira, em Aguiar da Beira, por desobediência às normas em vigor no âmbito do estado de emergência. Trata-se da primeira detenção no distrito no atual regime de confinamento obrigatório e isolamento social.

Segundo apurou O INTERIOR, a detenção foi efetuada por uma patrulha do posto territorial local após os militares terem verificado que o seu estabelecimento comercial estava a funcionar «mas não em regime de “take away”», disse fonte da GNR. O detido vai ser presente a tribunal.