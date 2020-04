Município de Almeida “vigia” Parada e aldeias vizinhas

A Câmara de Almeida instalou 75 camas nos dois pavilhões gimnodesportivos existentes no concelho.

Segundo a edilidade, no equipamento da sede do concelho estão disponíveis 40 camas e em Vilar Formoso ficam mais 35 para «resposta a eventual situação de emergência» no âmbito da pandemia do coronavírus. Em comunicado, a autarquia raiana adianta ainda que está a adquirir equipamentos de proteção individual «para reforçar as instituições de resposta social do concelho» e continua «em contacto permanente» com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) para identificar as suas necessidades. O município está também a desinfetar os espaços públicos em todas as freguesias e a dar assistência às famílias na entrega de medicamentos e de bens essenciais, bem como a promover ações de sensibilização nas várias localidades.

Já a área da União de Freguesias de Amoreira, Parada e Cabreira, onde foram detetados seis casos de pessoas infetadas com Covid-19, merece um acompanhamento mais apertado por parte das autoridades para tentar conter aqueles casos. «É uma medida preventiva, não é fiscalizadora», justificou António Machado. De acordo com o presidente da Câmara, ainda chegou a ser ponderado aplicar um cerco sanitário na referida União de Freguesias, mas «não se verificou oportuno fazer, tendo-se optado por um controlo maior naquela zona».