ULS da Guarda retoma de forma faseada a atividade assistencial

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda irá retomar de forma faseada a atividade assistencial, nomeadamente as cirurgias que tinham sido desmarcadas devido à situação pandémica.

João Barranca, presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, em declarações aos jornalistas adiantou que com a estável situação epidemiológica já é possível uma «recuperação ponderada e faseada da atividade assistencial». As consultas externas já começaram a ser recuperadas e as cirurgias que estavam suspensas também vão ser de forma «muito faseada», acrescentou o gestor hospitalar.

Para conseguir haver uma recuperação mais rápida das consultas pendentes, João Barranca admite estar «em cima da mesa» um alargamento de horários para as consultas, nomeadamente aos sábados.

Das 104 camas disponibilizadas para as enfermarias covid do hospital da Guarda, 62 foram devolvidas aos antigos serviços o que permitirá a retoma das cirurgias. Neste momento estão internados 23 doentes em alas covid na ULS da Guarda. Em Cuidados Intensivos «as camas foram reduzidas a metade», estando neste momento oito camas disponíveis, a informação foi dada por João Barranca.