Inês Monteiro décima no Nacional de corta-mato longo

Inês Monteiro (Sporting) foi a melhor atleta da região nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo, que se realizaram no domingo na Amora (Seixal). Os títulos foram para a colega de equipa Carla Salomé Rocha e para Rui Pinto (4Run), enquanto o Sporting venceu coletivamente em femininos e masculinos.

Devido à pandemia, a prova foi aberta apenas aos melhores atletas nacionais (juniores e seniores) e desenrolou-se em quatro séries masculinas e femininas. Nas senhoras, com um percurso de 8 quilómetros, Carla Salomé Rocha dominou desde o início e cortou a meta isolada com o tempo de 27m37s. As colegas de equipa Sara Moreira e Catarina Ribeiro chegaram depois, por esta ordem. A veterana Inês Monteiro foi décima classificada com a marca de 28m58s, enquanto Sabina Neca (ACR Senhora Desterro) terminou na 28ª posição, em 32m56s. Coletivamente, a equipa de São Romão (Seia) alcançou o quinto lugar com os contributos de Eva Fernandes (32ª), Tânia Cruz (33ª), Vanda Ribeiro (35º) e Helena Mourão (37º).

Na corrida masculina a vitória final foi mais renhida, com Rui Pinto (31m14s) a vencer com 5 segundos de diferença para o segundo o campeão em título, Rui Teixeira (Sporting). O terceiro lugar foi para João Pereira (Vitória FC). Entre os representantes da região destaque para o 23º lugar de Alexandre Venâncio (CA Seia) em 32m49s. Já o colega de equipa Ricardo Figueiredo foi 27º (33m05s) e Miguel Ribeiro (Senhora Desterro) cortou a meta no 29º lugar, com o tempo de 33m08s. Por equipas, o CA Seia classificou-se no quinto lugar. A competição, que não se realizou em 2020, foi organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, em conjunto com a Associação de Atletismo de Setúbal e da Junta de Freguesia de Amora, com o apoio do município do Seixal.