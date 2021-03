UBI quer aumentar segurança e tempo de vida de edifícios industriais

A Universidade da Beira Interior (UBI) integra um consórcio que está a desenvolver um projeto de investigação e conceção de uma plataforma de manutenção preditiva de edifícios e naves industriais.

Designada de “Miraassets”, a iniciativa tem como copromotores as empresas Mirasystems Lda. e Vesam Engenharia S.A., tendo já garantido do “Portugal 2020” um financiamento de aproximadamente de 650 mil euros, dos quais cerca de metade destinam-se à UBI. O objetivo desta investigação é aplicar técnicas e modelos preditivos baseados em Inteligência Artificial, com base nos sinais recolhidos pelos sensores instalados nessas estruturas. Esses dados permitirão «prever a necessidade de ações de manutenção para não só prevenir eventos nefastos, como ainda para aumentar a fiabilidade e tempo de vida dessas estruturas», adianta Abel Gomes, docente do Departamento de Informática da UBI e investigador principal no “Miraassets”. Neste trabalho colaboram também da UBI Frutuoso Silva, Nuno Garcia, Nuno Pombo e Paulo Fazendeiro (todos do Departamento de Informática) e Pedro Dinis (Departamento de Engenharia Eletromecânica).