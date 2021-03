PSD candidata Carlos Condesso, Vítor Proença e João Paulo Donas Botto Sousa

Carlos Condesso, presidente da Distrital do PSD e atual vereador na Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, é novamente candidato à autarquia nas eleições de outubro.

O nome do candidato foi confirmado esta terça-feira por Rui Rio, após ter sido aprovado por unanimidade pela secção social-democrata local. Com 46 anos, o também chefe de gabinete do presidente da Câmara da Guarda sublinha, numa primeira reação a O INTERIOR, que não é «de virar as costas ao meu concelho e, muito menos, de abandonar os meus conterrâneos num momento tão delicado e preocupante». Carlos Condesso, que concorre pela segunda vez consecutiva, admite que esta foi uma decisão «acima de tudo emocional» e um «chamamento que não podia contrariar» porque pretende implementar no concelho «um projeto cheio de energia, que dinamize e afirme economicamente o território e que valorize as pessoas, os empresários, os agricultores, as IPSS e as associações».

Na sua opinião, Figueira de Castelo Rodrigo é hoje «uma terra parada no tempo, sem ambição, sem empreendedorismo, monótona, sem alegria e sem o vigor que sempre a caracterizou e que a governação atual do PS abandonou as pessoas. Apenas se tem servido da população para se manter no poder». Além de Carlos Condesso, Rui Rio anunciou a candidatura de Vítor Proença no Sabugal e de João Paulo Donas Botto em Vila Nova de Foz Côa.