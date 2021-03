AF Guarda retoma campeonatos seniores a 24 e 25 de abril

Ao contrário da congénere de Castelo Branco, que decidiu cancelar as provas distritais, a Associação de Futebol da Guarda vai retomar as competições seniores de futsal e futebol de onze a 24 e 25 de abril, respetivamente.

A decisão foi tomada no fim de semana na sequência de uma reunião, por videoconferência, com os clubes associados, que foram consensuais quanto às datas. No futsal, será concluída a primeira volta e jogando-se depois um “play-off” de apuramento do campeão, enquanto no futebol avançar-se-á com a fase de grupos, sendo que o futuro campeão distrital será decidido através de eliminatórias de um só jogo. Ficou também decidido que, se houver nova paragem, a classificação final dos dois campeonatos da AF Guarda será estabelecida através dos coeficientes das equipas tendo em conta a sua posição na tabela. Nesta reunião os clubes queixaram-se ainda dos «fracos apoios atribuídos pela Federação Portuguesa de Futebol», tendo a associação assumido que irá ajudar as coletividades com a verba que lhe foi atribuída.