Três detidos por furto de combustível no Porto da Carne

A GNR deteve esta sexta-feira, no Porto da Carne (Guarda), dois homens e uma mulher por furto de combustível.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda, «quando os militares, no decorrer de diligências de investigação, detetaram os três suspeitos a furtar gasóleo do depósito de uma viatura» com recurso a uma mangueira.

Na ocasião foi-lhes apreendida uma viatura ligeira, um jerrican, uma mangueira e um alicate. Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 28 e 39 anos, foram constituídos arguidos e os remetidos para o Tribunal Judicial da Guarda. A GNR adianta que sobre um deles decorrem outros processos pelo mesmo tipo de ilícitos.