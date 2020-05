Feira Ibérica de Teatro do Fundão adiada para outubro

A Feira Ibérica de Teatro do Fundão, que devia realizar-se de 24 a 27 de junho, vai decorrer entre 7 e 10 de outubro devido às limitações e condicionantes provocadas pela pandemia da Covid-19.

Segundo a comissão executivo do certame, organizado pela companhia ESTE e pelo município, apesar da nova data mantêm-se as propostas das companhias apresentadas até 15 de março, data de encerramento das inscrições para a edição deste ano. Foram apresentadas 355 propostas de espetáculos por 296 companhias de Portugal, Espanha, Brasil e Argentina. A comissão de avaliação já selecionou as 19 produções que serão apresentadas em outubro, cuja programação está a ser ultimada. «Ao longo dos próximos meses continuaremos a acompanhar o processo de desconfinamento em Portugal e Espanha no sentido de ajustarmos procedimentos e definirmos as medidas necessárias para que esta grande iniciativa ibérica – que celebra as artes do espetáculo – aconteça em outubro com segurança e, acima de tudo, com o prazer do reencontro desta geografia que une», adianta a organização. Adiada está também a convocatória para agentes culturais, que decorre agora até 5 de setembro.