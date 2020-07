Trânsito cortado entre o Paul e o Ourondo para obras na EM 512

A estrada municipal 512, entre o Paul e o Ourondo, no concelho da Covilhã, está cortada ao trânsito a partir desta segunda-feira devido ao início dos trabalhos de requalificação do troço danificado por um deslizamento de terras.

Segundo a Câmara da Covilhã, o corte vai durar «um período máximo de dois meses» e a circulação entre as duas localidades vai fazer-se por vias alternativas. «Será colocada a sinalização e a informação adequada na saída da vila do Paul e da povoação do Ourondo, bem como nos cruzamentos de acesso a estas localidades», acrescenta a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.