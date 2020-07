Programa “Ciência Viva no Verão 2020” lançado no Museu do Côa

Vila Nova de Foz Côa acolheu esta segunda-feira a abertura da iniciativa “Ciência Viva no Verão 2020”, numa cerimónia em que marcou presença o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

A 24ª edição do programa decorre este ano em estreita articulação com a dinamização dos “Circuitos Ciência Viva”, que incluem vários roteiros pelo país, com mais de 200 ações, em 500 datas, incentivando o público a conhecer Portugal, com cultura e ciência, entre 15 de julho a 15 de setembro. Os circuitos integram uma vasta rede de especialistas, associações científicas, autarquias e empresas para o desenvolvimento das atividades.

De resto, o Museu do Côa é a grande novidade da quarta edição do “Guia dos Circuitos Ciência Viva”, que foi lançada esta manhã e inclui percursos nos circuitos do Vale do Côa, região onde se insere o Parque Arqueológico das Gravuras Rupestres do Côa, classificada pela UNESCO como património da Humanidade.