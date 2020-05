Trancoso reabriu praça municipal mas ainda não decidiu sobre mercado

A praça municipal de Trancoso reabriu na sexta-feira para «ajudar os produtores locais no escoamento dos seus produtos» e neste primeiro dia registou uma «boa afluência», disse o presidente da Câmara.

Segundo Amílcar Salvador, «as pessoas cumpriram as normas da Direção-Geral da Saúde, a autarquia disponibilizou máscaras e controlámos as entradas para não permitir que houvesse mais de 150 pessoas ao mesmo tempo na praça». O autarca acrescenta que abriram «cinco dezenas» dos 80 lugares de venda existentes na praça e que na próxima sexta-feira será reaberto o corredor dos produtos hortícolas. O regresso da praça municipal aconteceu no âmbito do desconfinamento gradual de serviços e atividades da autarquia e destina-se a promover a «consequente retoma progressiva da economia local». De fora deste plano mantém, por enquanto, o regresso da centenária feira semanal, que se realiza todas as sextas-feiras. «Vamos aguardar mais algumas semanas para decidir isso. Não podemos passar do oito ao oitenta numa semana. Só retomaremos a feira semanal quando tivermos todas as garantias de segurança e os pareceres favoráveis das entidades competentes», garantiu Amílcar Salvador.

A mesma cautela é assumida relativamente à Feira de São Bartolomeu. A mais antiga feira franca do país acontece há mais de 700 anos em meados de agosto, mas desta vez o presidente da Câmara confirma não haver ainda uma decisão sobre a sua realização. «Ém junho avaliaremos, até lá é extemporâneo dizer que não faremos a Feira de São Bartolomeu ou que vamos fazê-la», disse o edil, que, no entanto, assume que o certame deverá decorrer em «moldes muito diferentes» do habitual. «Terá um formato muito mais reduzido, eventualmente num único fim de semana, menos espaços expositivos e um cartaz de animação mais modesto. Não será nada como os dez dias de atividades dos últimos anos», antecipa Amílcar Salvador.

Seis candidatos a lotes na nova Área de Localização Empresarial

Seis empresários pretendem adquirir lotes na nova Área de Localização Empresarial de Trancoso, inaugurada no final de fevereiro e cujo prazo de candidaturas para ocupar dez dos 15 lotes disponíveis terminou no passado dia 30 de abril.

«Apesar de vivermos um cenário tão difícil é animador haver seis investidores interessados, o que nos deixa muito satisfeitos», admitiu Amílcar Salvador, segundo o qual os empresários são do concelho. O júri encontra-se a analisar as candidaturas, não tendo sido ainda divulgados os setores de atividade a instalar, o valor dos investimentos e as áreas a ocupar. A nova zona industrial fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga Trancoso a Fiães, e ocupa 4,5 hectares. O projeto resulta de um investimento de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020. O espaço destina-se a acolher investimentos das áreas da indústria, armazenagem e logística, bem como de comércio e serviços. Os espaços estão devidamente infraestruturados e têm áreas entre os 1.200 e 3.000 metros quadrados. De acordo com o Regulamento para Atribuição de Lotes, os critérios de ponderação que vão graduar as candidaturas são, por esta ordem, a criação líquida de postos de trabalho, o volume do investimento e a atividade económica a instalar.